حملة تطهير لشارع السامبا في طرابلس

أطلقت بلدية سواني بني أدم أمس الخميس بالتعاون مع “تجمع شباب الكريمية والسواني”حملة تعقيم لـبعض الأماكن التجارية في منطقة الكريمية تخوفا من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وشملت الحملة “شارع السامبا” أحد أكبر تجمعات بيع المواد الغذائية بالجملة في ليبيا بالإضافة لحملة تعقيم لشارع “دبي” المخصص لمبيعات الجملة لمواد التنظيف والعطور.

وقال المجلس البلدي الذي يشرف على هذه الحملة بأنها ستستمر لعدة أيام لضمان منع انتشار الفيروس خصوصا وأن السوق يشهد إقبالا كبيرا من التجار من مختلف أنحاء البلاد إضافة إلى ارتياد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة له.

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