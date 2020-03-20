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حملة تطهير لشارع السامبا في طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت بلدية سواني بني أدم أمس الخميس بالتعاون مع “تجمع شباب الكريمية والسواني”حملة تعقيم لـبعض الأماكن التجارية في منطقة الكريمية تخوفا من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وشملت الحملة “شارع السامبا” أحد أكبر تجمعات بيع المواد الغذائية بالجملة في ليبيا بالإضافة لحملة تعقيم لشارع “دبي” المخصص لمبيعات الجملة لمواد التنظيف والعطور.

وقال المجلس البلدي الذي يشرف على هذه الحملة بأنها ستستمر لعدة أيام لضمان منع انتشار الفيروس خصوصا وأن السوق يشهد إقبالا كبيرا من التجار من مختلف أنحاء البلاد إضافة إلى ارتياد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة له.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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