أبوسليم تغلق متاجرها بعد الخامسة مساءً

أصدر عميد بلدية أبوسليم ورئيس فريق الأزمات و الطوارئ بالمجلس البلدي عبد الرحمن الحامدي الخميس قرارا يلزم أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية بإغلاق أبوابها في الفترة ما بين الساعة 5 مساء وحتى الساعة 7 صباحا.

واستثنى القرار من ذلك المخابز والمرافق الصحية والصيدليات، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الوقاية من انتشار عدوى كورونا.

ووفقا للقرار فإن البلدية طالبت بتنفيذ ما ورد في التوصيات اعتبارا من اليوم الجمعة على أن يتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما ورد في هذا القرار.

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