«مكافحة الأمراض» يعلن نتيجة الحالة المشتبه فيها بمستشفى طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن نتائج التحاليل للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في مستشفى طرابلس المركزي للمواطن «ع , ج , م» ظهرت سلبية, وخالية من مرض الكورونا المستجد.

ونقل المركز في وقت سابق من اليم، عن منظمة الصحة العالمية أن إجراءات الفحص المختبري التي تجرى داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع، للمركز تنفذ بشكل جيد.

وبحسب بيان للمركز اليم، جاء تأكيد منظمة الصحة العالمية على خلفية الاختبارات التي يقوم بها المختبر المرجعي، على عينات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، خلال تعليقها على زيارتها للمختبر المرجعي، إلى أن فني المختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مدرب بشكل جيد على فحص العينات المختبرية

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