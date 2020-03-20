طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والامطار والحرارة ليوم السبت

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم السبت أن تشهد الاجواء تأثرها بمنخفض جوي مركزه وسط تونس يؤثر على المناطق الغربية للبلاد.

حيث من المتوقع خلال ال24 ساعة القادمة هطول أمطار متفرقة بين الخفيفة والمتوسطة من حيث الغزارة تشمل أجزاءً من الشمال الغربي والحمادة وقد تكون رعدية غزيرة محلياً.

وبحسب التقرير تكون الرياح يوم السبت جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية قوية ومثيرة للغبار والأتربة تحد من الرؤية الأفقية بمعظم النصف الغربي من البلاد (الشمال الغربي/الوسط الغربي/الجنوب الغربي)، ويصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة بنفس المناطق المذكورة.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن تكون الأجواء مائلة للاستقرار ومعتدلة من حيث الحرارة بشرق البلاد، البحر مضطرب بالساحل الغربي وسرت، وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تفاصيل الأجواء وحالة الطقس ليوم السبت 21 مارس:

المنطقة الغربية:

لا تزال الاجواء متقلبة والرياح نشطة تحرك الاتربة والغبار خصوصاً بمناطق جبل نفوسة والدواخل وترهونة وسرعة الرياح توصل لعند 55 – 65 كيلو متر في الساعة وهبات مابين 80 – 100 كيلو متر في الساعة، خصوصاً الساعات القادمة مع نزول الامطار بشكل متفرق مصحوب بخلايا رعدية.

المناطق الوسط والجنوب:

الاجواء لا تزال غير مستقرة والريح نشطة تحرك الاتربة والغبار بذات مناطق الجنوب الغربي واحتمال وارد لنزول الامطار جهة غات وببعض المناطق بشكل متفرق.

المناطق الشرقية والجبل الاخضر:

الاجواء معتدلة وسماء صافيه مع إنخفاض لدرجات الحرارة، ويوم الاحد تصل التقلبات الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المناطق الغربية مابين 18° – 30° درجة

الوسط والجنوب مابين 22°- 35° درجة

الشرقية والجبل مابين 16°- 21° درجة.

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