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حملات تفتيش على المحال التجارية والمقاهي بطرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، استمرار فرع الادارة العامة للدعم المركزي طرابلس رفقة جهاز الحرس البلدي، في الحملات التفتيشية داخل البلدية على المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم والمقاهي والحلاقة، ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي وباء فايروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، الجمعة، إغلاق المحال المخالفة للتوقيت المعلن عليه الساعة الرابعة مساء، ومن لا تتوفر به سبل السلامة الصحية، وإقفال صالات المناسبات وأماكن التجمعات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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