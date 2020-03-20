جولة لبوشناف في بنغازي لتفقد تطبيق حظر التجول

أجرى وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، مساء الجمعة، جولة تفقدية في مدينة بنغازي للتأكد من مدى تطبيق قرار فرض حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فايروس كورونا إلى ليبيا.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة داخلية الحكومة الليبية على موقع التواصل فيس بوك، التقى بوشناف، خلال الجولة، بمدير أمن بنغازي عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي صلاح الخفيفي، والناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي.

ودعا وزير الداخلية كافة المواطنين الاستمرار في التقيد بقرار حظر التجول، مشيرا إلى أن الأمور مطمئنة وأن القرار المتخذ قد يكون تصاعديا لضمان عدم دخول الوباء إلى ليبيا.

شملت الجولة مختلف مناطق وشوارع مدينة بنغازي الرئيسية التي شهدت انتشارا واسع النطاق لوحدات وكتائب الجيش وأجهزة وإدارات وزارة الداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية، وفق المنشور

وخلال جولته، زار بوشناف إحدى الصيدليات العاملة في مدينة بنغازي مطمئنا على توفر المخزون الدوائي في البلاد وعدم ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة تلك المستخدمة في الوقاية من الأمراض والأوبئة، مشدداً على ضرورة الإبقاء على الأسعار على ما كانت عليه قبل الأزمة، محذرا من أنه ستتخذ إجراءات حازمة ورادعة وفورية ضد كل المخالفين.