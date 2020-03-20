مصادر: تدمير مخزن لقوات الوفاق بمحور وادي الربيع

قالت مصادر مطلعة أن مدفعية القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي تمكنت من تدمير مخزن ذخيرة لقوات الوفاق بمحور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن الاستهداف أدى إلى انفجار الذخيرة، مما أدى الى مقتل وجرح العديد من المرتزقة السوريين وكذا من في صفوف قوات الوفاق وفقاً للمصادر.

وكان الجيش الوطني قد وجه تحذيرا شديد اللهجة لقوات الوفاق في بيان صادر عنه، مؤكدا أن القوات المسلحة تقوم برصد عمليات القصف العشوائي وتوثيقها وستقوم بملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً، كما أن الرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشر”.

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