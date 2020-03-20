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مصادر: تدمير مخزن لقوات الوفاق بمحور وادي الربيع

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر مطلعة أن مدفعية القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي تمكنت من تدمير مخزن ذخيرة لقوات الوفاق بمحور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن الاستهداف أدى إلى انفجار الذخيرة، مما أدى الى مقتل وجرح العديد من المرتزقة السوريين وكذا من في صفوف قوات الوفاق وفقاً للمصادر.

وكان الجيش الوطني قد وجه تحذيرا شديد اللهجة لقوات الوفاق في بيان صادر عنه، مؤكدا أن القوات المسلحة تقوم برصد عمليات القصف العشوائي وتوثيقها وستقوم بملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً، كما أن الرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشر”.

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  • حسنا بس العريف طيار محمد خناين ( قنونو) سابق سوف يعكسها ويقول دمرنا معسكرات للجيش كذبه كذب قناة الجزيره جايبه لقطه لجنود سوادنيين في حرب اليمن وقال هؤلاء من الجنجاويد وهم مرتزقه مع قوات حفتر وحتي لو حاولنا تصديق الجزيره انهم حراس علي حقول النفط أيش وصل الوفاق اليهم فهم وان صحت الفريه فالنفط بعيد عن محاور القتال الكل ان الادعاء بوجود مرتزقه مع الجيش ماهو إلا قول يراد به علي تواجد المرتزقه السوريين والاتراك يحاربون مع عصابات الصخيرات

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