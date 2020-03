وزير الداخلية يقف على حظر التجول في بنغازي

تفقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية “إبراهيم بوشناف” -خلال جولة له في مدينة بنغازي- مدى تطبيق قراره بشأن فرض حظر التجول الذي تم اتخاذه ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فايروس كورونا إلى ليبيا. شملت الجولة التي وشهدت مختلف مناطق وشوارع مدينة بنغازي الرئيسية انتشارا واسعاً لوحدات وكتائب الجيش وأجهزة وإدارات وزارة الداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية، حسب ماذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية. وحيا أبوشناف خلال الجولة من التقاهم من رجال الجيش و الشرطة والأجهزة الأمنية القائمين على تنفيذ القرار ، مثمنا وعي المواطنين وحرصهم على التعاون في تطبيق كافة الاجراءات المتخذة. واستمع الوزير لعدد من المواطنين الذين تزامن وجودهم في الشارع العام ، وتبين أن معظمهم من الجهات المستثناة من قرار فرض حظر التجول.

وشملت الجولة زيارة لإحدى الصيدليات العاملة في بنغازي مطمئنا على توفر المخزون الدوائي في البلاد وعدم ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة تلك المستخدمة في الوقاية من الأمراض والأوبئة. وشدد بوشناف على ضرورة الإبقاء على الأسعار على ما كانت عليه قبل الأزمة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة ورادعة وفورية ضد كل المخالفين الذين ينوون الثراء على حساب الأزمة، داعياً كافة المواطنين الاستمرار في التقيد بقرار حظر التجول، مؤكدا أن الأمور مطمئنة وأن القرار المتخذ قد يكون تصاعديا لضمان عدم دخول الوباء إلى ليبيا.

