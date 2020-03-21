بنغازي .. وزارة الصحة تتفقد مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة بالحكومة الليبية “نوري الفسي” يرافقه مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة “محمد الجبالي” خلال الساعات الأولي من فجر اليوم السبت ، بزيارة تفقدية لمستشفي الكويفية للأمراض الصدرية في مدينة بنغازي، بناء على تعليمات وزير الصحة “سعد عقوب” في إطار المتابعة وتقديم الدعم والمساندة المستمرة-حسب الصفحة الرسمية للوزارة.

والتقي ممثلا الوزارة مع مدير عام مستشفى الكويفية الدكتور أنس البرغثي، حيث أكد مدير إدارة التفتيش والمتابعة خلال الزيارة علي تواجد العاملين بالمستشفى مشيراً إلى أنهم مستمرين بعملهم كخلية نحل لا تهدأ أبداً-حسب وصفه- وهم في حالة استنفار دائم، يوصلون الليل بالنهار، من أجل تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بكافة الأقسام الطبية مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لمجابهة فيروس كورونا الجديد covid19 حيث أن مستشفي الكويفية للأمراض الصدرية يستقبل حالات الاشتباه بالفيروس .

وأكدت اللجنة المكلفة أثناء الجولة علي مواصلة الأطباء والطبيبات والممرضون والممرضات وعمال النظافة ورجال أمن المستشفى للأعمال المكلفين بها في عموم أقسام المستشفى خدمةً للمرضى ،منفذين القرارات الصحية التي صدرت عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لمجابهة الفيروس في شكل مهني.

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