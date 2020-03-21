للتأكد من تطبيق قرار حظر التجول .. معالي وزير الداخلية يجري جولة في شوارع مدينة بنغازي

بنغازي 21 مارس 2020 (وال) _ أجرى معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف مساء أمس الجمعة، جولة تفقدية في مدينة بنغازي، للتأكد من مدى تطبيق قراره رقم (334) لسنة 2020م، بشأن فرض حظر التجول في البلاد.

هذا وبحسب مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية فقد شملت الجولة مختلف مناطق وشوارع مدينة بنغازي الرئيسية التي شهدت انتشارا واسع النطاق لوحدات وكتائب الجيش وأجهزة وإدارات وزارة الداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية.

والتقى معالي وزير الداخلية خلال الجولة بمدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي، والناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية السيد حاتم العريبي.

ومن جهته، حيا معالي الوزير خلال جولته رجال الجيش و الشرطة و الأجهزة الأمنية القائمين على تنفيذ القرار.

وثمن معاليه، وعي المواطنين وحرصهم على التعاون في تطبيق كافة الإجراءات المتخذة.

واستمع معالي الوزير لعدد من المواطنين الذين تزامن وجودهم في الشارع العام خلال جولته، وتبين أن معظمهم من الجهات المستثناة من قرار فرض حظر التجول.

وأجرى معاليه زيارة لإحدى الصيدليات العاملة في مدينة بنغازي مطمئنا على توفر المخزون الدوائي في البلاد وعدم إرتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة تلك المستخدمة في الوقاية من الأمراض والأوبئة.

وشدد على ضرورة الإبقاء على الأسعار على ما كانت عليه قبل الأزمة، مؤكدا إن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة ورادعة وفورية ضد كل المخالفين الذين ينوون الثراء على حساب الأزمة.

ودعا معاليه كافة المواطنين الإستمرار في التقيد بقرار حظر التجول، مؤكدا أن الأمور مطمئنة وأن القرار المتخذ قد يكون تصاعديا لضمان عدم دخول الوباء إلى ليبيا.

يشار إلى أن قرار معالي وزير الداخلية بفرض حظر التجول من الساعة 6 مساءا حتى الساعة 6 صباحا، يأتي ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع وصول فايروس كورونا إلى ليبيا. (وال _ بنغازي) ه ع

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