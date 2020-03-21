الثني يجري جولة تفقدية في بنغازي لمتابعة قرار حظر التجول

أجرى رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، مساء الجمعة، جولة تفقدية في مدينة بنغازي للتأكد من إجراءات فرض حظر التجول.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية للحكومة الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شملت جولة الثني مداخل ومخارج بنغازي ومختلف شوارعها العامة، للوقوف على آليات التعامل مع المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

وبحث رئيس الحكومة احتياجات التمركزات الأمنية المقامة من قبل الجيش والشرطة المتواجدة في الشوارع العامة اللوجستية، لتمكينهم من القيام بأعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه.

وزار الثني، خلال جولته، عدد من الصيدليات العاملة في المدينة مطمئنا على توفر الدواء والمستلزمات الطبية، متأكدا من الأسعار وتوفر كافة الاحتياجات، مؤكداً وصول عدد كبير من الاحتياجات الدوائية والطبية اللازمة لمواجهة الوباء، مشيدا بكافة الجهود التي اتخذت بالخصوص.

وثمّن الثني تعاون المواطنين الملتزمين بتنفيذ القرارات الحكومية الرامية لمنع وصول وباء كورونا إلى ليبيا، مؤكدا على تخطي الأزمة في حال استمر الجميع في اتباع القرارات التي اتخذت، بحسب المنشور.