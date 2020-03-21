مؤسسة حقوقية: حكومة الوفاق تعرض السجناء والمهاجرين للموت بكورونا

حذرت مؤسسة حقوقية ليبية، الجمعة، من تعرض المسجونين والمهاجرين إلى خطر الموت المحقق جراء عدم توافر التدابير الكافية من قبل حكومة الوفاق بطرابلس برئاسة فايز السراج في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (غير حكومية) إن مراكز الاعتقال ومراكز إيواء المهاجرين واللاجئين، يوجد بها أعداد كبيرة من المعتقلين في زنزانات ضيقة، وظروف صحية غير لائقة”.

وأشارت إلى أن سجون حكومة السراج تفتقر للصرف الصحي والماء المأمون الصالح للشرب.

كما تعاني من الإهمال الطبي وسوء التغذية والحرمان من الزيارات الأسرية ما تجعل المرض الناجم عن العدوى بفيروس كورونا مرضاً قاتلاً وسريع الانتشار بين المعتقلين والمحتجزين.

وأكدت اللجنة أن مراكز الاعتقال ليست مؤسسات إصلاح وتأهيل كما تسميها حكومة السراج، بل يوجد فيها مئات المعتقلين في ظروف غير إنسانية.

وأوضحت أنهم “محرومون من الرعاية الطبية، أجسامهم منهكة من الجوع والمرض، وهذه بيئة لو وصلها فيروس كورونا المستجد فسينتشر فيها انتشار النار في الهشيم”.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استغرابها حيال إصرار حكومة السراج على الاستمرار في اعتقال المئات بدون محاكمة، وهي عاجزة حتى عن توفير غذاء لهم.

ولفتت إلى أن ذلك “عدم احترام للقانون الجنائي الليبي ولا للمواثيق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا لقيمة النفس البشرية”.

وقالت اللجنة إنها وثقت منذ أكثر من ثلاثة أعوام الأوضاع المأساوية بمراكز احتجاز وإيواء المهاجرين واللاجئين، التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بداخلية حكومة السراج، خاصة من الاكتظاظ الكبير والازدحام، وغياب الرعاية الصحية والنقص في الطعام.

وحملت المؤسسة الحقوقية وزارة العدل التابعة لحكومة السراج المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين والسجناء في السجون الـ28 التابعة لها.

ولم تسجل في ليبيا حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، إلا أنه اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية، من بينها إغلاق المنافذ الجوية والبرية وإيقاف حركة السفر بدءا من الخميس المقبل، وقفل المتنزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية مؤقتا.

ويعمل الجيش الليبي أيضا على تجهيز مستشفى للطوارئ في منطقة الهواري، وآخر داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، على نفقة القوات المسلحة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية الليبية فرض حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا لمواجهة فيروس كورونا.