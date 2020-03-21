مصدر عسكري: اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق.. وهذه اخر التطورات في محاور طرابلس

كشف مصدر عسكري ليبي النقاب عن أن الاشتباكات على أشدها بين قوات الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق، التي خرقت الهدنة وتستخدم الأسلحة الثقيلة في العديد من محاور طرابلس.

وقال المصدر، وهو قائد ميداني باللواء التاسع مشاة بالجيش الوطني الليبي، إن الاشتباكات اندلعت في محور مشروع الهضبة ومشارف منطقة صلاح الدين وسط طرابلس، وبدأتها قوات الوفاق.

وأضاف، في تصريحات بحسب بوابة “العين الإخبارية”، أن الاشتباكات امتدت لعدة محاور وتستخدم خلالها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، باستثناء محور عين زارة، الذي يشهد اشتباكات مستمرة في محاولة من قوات الوفاق لاسترجاعه.

وأشار إلى أن قوات مشتركة من الكتيبة 188 ولواء الحسوم وسرية الاقتحام للواء التاسع، سيطرت على مناطق شيل عطية و”الأربع شوارع عليوي” بمحور عين زارة.

ولفت قائد ميداني باللواء التاسع مشاة بالجيش الليبي، إلى أن محور الزطارنة شهد، الخميس، تقدمات لسرايا اللواء التاسع، للسيطرة على أحد تمركزات الوفاق بعد إطلاق القذائف منه.

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