الجيش الوطني: قوات الوفاق تنهار بجنوب طرابلس وقريبون من السيطرة على عين زارة

استهدف الجيش الوطني الليبي، الجمعة، تجمعاً لقوات حكومة الوفاق بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، التي أصبحت في حالة انهيار تامة بمحاور جنوب العاصمة، وفقا للمصادر.

وقال مصدر عسكري ليبي، في تصريحات اعلامية لبوابة “العين الإخبارية”، إن قوات الوفاق في حالة انهيار بمحاور جنوب العاصمة طرابلس، خاصة بعد فقدانها قيادات بارزة بينهم المتشدد “زياد بلعم”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الجيش تصدى بنجاح لهجمات قوات الوفاق، مرجحاً سيطرة الجيش على منطقة عين زارة قريباً.

وتابع أن مساحة عين زارة الجغرافية كبيرة بالإضافة لوجود مستشارين أتراك يقودون العناصر السورية والليبية؛ منها سرايا الدفاع عن بنغازي وفصيل سلطان مراد.

وشن سلاح الجو الليبي سلسلة غارات عنيفة على مواقع الوفاق بمنطقة أبوقرين بالقرب من مدينة مصراتة.

وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى، إن قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة الموالين لتركيا كانوا في حالة نفير لشن عدوان على وحدات الجيش المتمركزة بالقرب من منطقة أبوقرين.

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