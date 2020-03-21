مدير مكتب إعلام منفذ إمساعد البري (لوال): تم إغلاق منفذ إمساعد البري من يوم الخميس الماضي

إمساعد 21 مارس 2020 (وال) _ صرح مدير مكتب إعلام منفذ إمساعد البري منير السعيطي إن منفذ إمساعد البري قد تم إغلاقه من يوم الخميس الماضي الموافق 19 مارس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وطالب السعيطي المواطنين بعدم تصديق الشائعات التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فقدان السيطرة على المنفذ، مشيراً إلى أن المكتب الإعلامي التابع للمنفذ هو الجهة الوحيدة المخولة بنشر أخبار المنفذ .

أما بخصوص الإجراءات الجديدة التي قام بها المنفذ قال السعيطي _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن البضائع المصرية تفرغ حمولتها في المنفذ ومن ثم تعود إلى مصر وتقوم الشاحنات الليبية بعد التطهير والتعقيم بأخذ هذه البضائع، وذلك لأن الفايروس يبقى على أسطح الحديد لمدة 12 ساعة، ومن ثم يتلاشى.

وتابع تقوم الشاحنات الليبية بتفريغ حمولتها في المنفذ ومن ثم الشاحنات المصرية تقوم بأخذها، أما بالنسبة إلى الليبيين العائدين من مصر فاللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا سوف تقوم بحلول لهم وهذه الحلول لاتشمل عودتهم إلى البلاد في الوقت الحالي. (وال / إمساعد) ن ع / ه ع

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