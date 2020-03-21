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“ترهونة” تعلن حظر التجول تحسباً لكورونا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي ترهونة أن مديرية الأمن بالمدينة ستبدأ بفرض حظر التجول في كافة أرجاء المدينة وعموم مناطق البلدية تفنيذاً لقرار وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

وأوضح المجلس من خلال صفحته الرسمية أن قرار فرض حظر التجول ضمن الحرص على منع التجمعات للوقاية من انتشار ونقل العدوى بفايروس كورونا.. ومن  هنا فإن مديرية أمن ترهونة ستفرض الحظر بالمدينة ابتداء من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً .. ويستثنى من ذلك : “محلات المواد الغذائية ومواد التنظيف والمخابز وسوق الخضار ومحلات اللحوم والصيدليات”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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