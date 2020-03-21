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زليتن تخصص مكاناً للعزل الصحي – تحسباً لكورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت لجنة إدارة مكافحة جائحة كورونا ببلدية زليتن في ديوان البلدية لمناقشة العديد من التدابير لمكافحة جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19، والواجب اتخاذها  تحسباً لأي طارىء، كما نوقشت في الاجتماع احتياجات الحرس البلدي والأجهزه الأمنيه وتوجيه مديرية الأمن وفرع جهاز الحرس البلدي بخصوص قفل المطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية.

وأكدت اللجنة على دعمها لفرق العمل التطوعية والموافقة على انبثاق عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل مثل الفريق الطبي والتطوعي وغيرها من مجموعات وتنسيق التعاون بها .. كما أثمر الاجتماع عن إقرار تجهيز قسم العزل الصحي بالمكان السابق لقسم الإسعاف القديم داخل مستشفى زليتن التعليمي.. وأكد المجتمعون على تنبيه فريق الإعلام من أجل التوعية وتكثيف التواصل مع الإذاعات وتزويدها بآخر الأخبار والمستجدات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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