“الثني” متجولاً في شوارع بنغازي لمتابعة حظر التجول

قام رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “عبدالله الثني” -مساء أمس الجمعة- بجولة داخل مدينة بنغازي بعد قرار فرض حظر التجول الصادر عن وزارة الداخلية،

للتأكد من إجراءات فرض حظر التجول، وبحث احتياجات التمركزات الأمنية المقامة من قبل الجيش والشرطة المتواجدة في الشوارع العامة.

ووقف “الثني” على آليات التعامل مع المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.،عبر جولته التي شملت شوارع ومناطق متفرقة بالمدينة، استمع من خلالها

لرجال الجيش والشرطة المكلفين بتنفيذ قرار حظر التجول وأبرز احتياجاتهم اللوجستية التي تمكنهم من أعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه.

كما أجرى “الثني” زيارة لعدد من الصيدليات العاملة في المدينة للتأكد من توفر الدواء والمستلزمات الطبية، ومن الأسعار وتوفر كافة الاحتياجات، فيما أبدى ارتياحه التام لتعاون المواطنين الملتزمين بتنفيذ القرارات الحكومية الرامية لمنع وصول الوباء إلى ليبيا، مؤكدا على تخطي الأزمة في حال استمر الجميع في اتباع القرارات التي اتخذت لأجلهم..وأعلن وصول عدد كبير من الاحتياجات الدوائية والطبية اللازمة لمواجهة الوباء، مشيداً بكافة الجهود التي اتخذت بالخصوص، حسب مانشرته الصفحة الرسمية للحكومة الليبية.

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