تعقيم مستشفي قمينس القروي وتطهيره

قامت العناصر الطبية المساعدة والتسييرية و الإدارية في مستشفى قمينس -قرب بنغازي- بحملة تعقيم وتطهير شملت جميع الأقسام والممرات ومداخل المستشفي والأبواب والنوافذ وسيارات الإسعاف أيضاً وكل موجودات المستشفى ومرافقه.

وتأتي هذه الحملة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة والمتخذة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، للوقاية من انتشار البكتيريا والفيروسات وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين و المترددين على المستشفى والاستعداد لأي طارىء في حالة حدوث دخول أو انتشار لفيروس كورونا في البلاد.. حيث تتأهب أغلب المشافي والمراكز الطبية في ليبيا لمواجهة الفيروس في إجراءات استباقية ووقائية.

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