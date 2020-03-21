البحث الجنائي يضبط سيارة إسعاف إستخدمها سائقها ومعاونه في تهريب المهاجرين غير القانونيين

سرت 21 مارس 2020 (وال) _ تمكن رجال الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، من ضبط مواطنان ليبيان يقومان بتهريب المهاجرين غير القانونيين، في إحدى سيارات الإسعاف مقابل مبلغ مالي في مدينة سرت.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، فقد أعلنت الإدارة إن دورياتها في سرت، تمكنت من ضبط سيارة إسعاف يقودها سائق ليبي يرافقه فني تخدير وعناية فائقة، يقومان بتهريب مهاجرين غير شرعيين من إجدابيا إلى الخمس مقابل مبلغ مالي.

وكشفت الإدارة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة مقابل المتهمين وإحالتهم هم والمهاجرين إلى النيابة العامة ليتلقون أقصى العقوبات لإستخدامهم سيارات الإسعاف وقت الأزمة في الأغراض غير القانونية. (وال _ سرت) ه ع

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