جهاز مكافحة الظواهر الهدامة يشارك في تطبيق قرار حظر التجول في بنغازي

بنغازي 21 مارس 2020 (وال) _ شارك عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة، أمس السبت، في تطبيق قرار حظر التجول الصادر من وزارة الداخلية، وبتعليمات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وبحسب مكتب الإعلام بالجهاز فقد حرُص رئيس الجهاز الذي لبى نداء الوطن رفقة الضباط، بالإشراف على كل النقاط وتمركزات عناصر الجهاز شخصياً في مفترقات وشوارع مدينة بنغازي، وتنبيه الجنود بضرورة الحنكة والتقيد بالتعليمات وردع كل مُخالف للقرار.

وقام رئيس الجهاز بجولة ميدانية رفقة أمر الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي العقيد نجيب البالط، الذي سخر كل جهوده لتذليل الصعاب للجنود والمتابعة المباشرة، لسير عمل الوحدات العسكرية في خطة مُحكمة بين عناصر الداخلية وجنود الوحدات العسكرية للجيش الليبي.

ونوه الجهاز المواطنين أن كل من يُخالف قانون حظر التجول سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، كما حدث هذا المساء لعدد من المُخالفين الذين سحبت منهم مفاتيح مركباتهم، حيث تم فرض بقائهم بجانب نقاط الوحدات العسكرية حتى تنتهي ساعات الحظر اليومي.

وأشار الجهاز إلى أن المساعدة ومُساندة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية واجب وطني للحفاظ على سلامة المواطنين. (وال _ بنغازي) ه ع

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