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وحدات الجيش الوطني تُشارك في خطة مكافحة كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد إعلان فرض حظر التجول في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني والحكومة الليبية، شرعت وحدات من القوات المسلحة في تكثيف انتشارها في مداخل مختلف المدن وشوارعها الرئيسية.

وأوضح الإعلام الحربي أن هذه الوحدات تم تجهيزها وتدريبها بالشكل اللازم لتمكينها من أداء هذه المهمة الحيوية والهامة، وتعزيزها بوحدات صحية لتقديم الدعم اللازم في حالة الحاجة لذلك.

ونوه الإعلام الحربي أن هذه الخطوة جاءت لتطبيق قرار القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ومنع التجوال كإجراء إحترازي لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وكانت الحكومة الليبية قد أقرت إجراءات صارمة لمواجهة أي تفشي محتمل لوباء كورونا الذي سجل حضوره في كامل دول جوار ليبيا، وغالبية دول العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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