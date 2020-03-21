البحث الجنائي طبرق يضبط تشكيل عصابي يسرق إسطوانات الغاز

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس المكتب الإعلامي بمديرية أمن طبرق نقيب صفي الدين خطاب أنهم تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة إسطوانات الغاز.

وأضاف خطاب في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن ضبط التشكيل العصابي تم بعد بلاغ من صاحب محطة وقود في المنطقة الصناعية عن سرقة إسطوانات غاز من المحطة.

واوضح رئيس المكتب الإعلامي أن وحدة التحريات في قسم البحث الجنائي طبرق تمكنت من القبض على الجناة الذين اعترفوا بالسرقة وتم استرجاع المسروقات وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد خطاب أن قسم البحث الجنائي خلال اليومين الماضيين قام بضبط سارق محطة وقود طريق 2000 حيث اعترف الجاني بسرقة نقود معدنية من المحطة وتمت إحالته للنيابة العامة.

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