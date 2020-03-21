البحث الجنائي يضبط سيارة إسعاف استخدمها سائقها لتهريب المهاجرين

أخبار لبيا24

أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي في وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط مواطنين ليبيين يقومان بتهريب المهاجرين غير القانونيين في إحدى سيارات الإسعاف مقابل مبلغ مالي.

وأعلنت الإدارة أن دورياتها في سرت تمكنت من ضبط سيارة إسعاف يقودها سائق ليبي يرافقه فني تخدير وعناية فائقة يقومان يتهريب مهاجرين غير شرعيين من أجدابيا إلى الخمس مقابل مبلغ مالي.

وكشفت الإدارة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للمتهمين وإحالتهم هم والمهاجرين إلى النيابة العامة ليتلقون أقصى العقوبات من خلال استخدام سيارات الإسعاف وقت الأزمة في الأغراض غير القانونية.

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