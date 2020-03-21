المرصد السوري: ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 143 شخص

أكد مدير المركز السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، ارتفاع عدد قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 143 شخص

وقال عبد الرحمن، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا تواصل الارتفاع لتبلغ 143 مقاتل بعد وصول نحو 14 جثة جديدة للمقاتلين إلى مناطق نفوذ الأتراك في ريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن القتلى الجدد ينحدرون من تدمر وسلقين والبوكمال والباب.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات بمحاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأوضح عبد الرحمن، أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل، مبينا أن المرصد السوري رصد خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد مرتزقة أردوغان الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.