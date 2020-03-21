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“راس لانوف” تُكثّف إجراءاتها الوقائية ضد كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ فريق العمل المكلف من قبل مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز في العمل على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتمثلت الإجراءات الاحترازية في قياس درجة حرارة الجسم لمستخدمي الشركة فور دخولهم إلى المجمع الصناعي، وتعقيم حافلات نقل المستخدمين والعمل بالحد الأدنى من الكوادر بكافة الإدارات والمكاتب وفق الآلية المتفق عليها.

كما اعتمدت إدارة شركة رأس لانوف على نظام العمل عن بعد في كافة الإدارات والمكاتب وفق الآلية التنظيمية المتفق عليها، للحيل دون تفشي فيروس كورونا حال ظهوره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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