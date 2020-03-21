“راس لانوف” تُكثّف إجراءاتها الوقائية ضد كورونا

بدأ فريق العمل المكلف من قبل مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز في العمل على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتمثلت الإجراءات الاحترازية في قياس درجة حرارة الجسم لمستخدمي الشركة فور دخولهم إلى المجمع الصناعي، وتعقيم حافلات نقل المستخدمين والعمل بالحد الأدنى من الكوادر بكافة الإدارات والمكاتب وفق الآلية المتفق عليها.

كما اعتمدت إدارة شركة رأس لانوف على نظام العمل عن بعد في كافة الإدارات والمكاتب وفق الآلية التنظيمية المتفق عليها، للحيل دون تفشي فيروس كورونا حال ظهوره.

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