السفارة الإيطالية ترحب بموقف حكومة الوفاق من «الهدنة الإنسانية» وتدعو حفتر لقبولها

رحبت السفارة الإيطالية لدى ليبيا بإبداء حكومة الوفاق استعدادها الالتزام بهدنة إنسانية لمواجهة التهديد، الذي يمثله انتشار فيروس «كورونا»، مطالبة قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، بقبول الدعوة لوقف الأعمال العدائية.

وأضافت: «نأمل أن تسير الهدنة الإنسانية إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف على مسودة لوقف إطلاق النار بشكل نهائي، في سياق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».

كما دانت السفارة «الضربات المستمرة وغير المقبولة» التي أصابت مناطق سكنية في طرابلس، وتسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين خلال الأيام الماضية.

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