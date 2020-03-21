“الجوف” تواصل عملها وسط إجراءات مشددة ضد كورونا

أعلنت شركة الجوف للتقنية النفطية عن استمرار عمل الفرق الفنية التابعة لها في كل المواقع ومواصلة تقديم خدماتها لكافة الشركات النفطية العاملة في ليبيا وسط إجراءات صحية وقائية ضد فيروس كورونا.

ووفقا لما ورد عن الشركة، الجمعة، فقد تم مد شركتي الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج النفط والغاز بـ15 شاحنة من المنتجات النفطية والكيميائية المساعدة في عمليات الاستكشاف والحفر وتطوير الأعمال.

وكانت شركة الجوف قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن إعادة تشغيل مصنع الصناعات الموازنة بعد سنوات من التوقف وسط ترحيب من المؤسسة الوطنية للنفط التي وصفت الأمر بأنه سيكون عاملا رئيسا بتحسين العمل النفطي في ليبيا مشيدة بدور العاملين الفنيين والإداريين العاملين بالشركة.

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