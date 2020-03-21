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“الجوف” تواصل عملها وسط إجراءات مشددة ضد كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الجوف للتقنية النفطية عن استمرار عمل الفرق الفنية التابعة لها في كل المواقع ومواصلة تقديم خدماتها لكافة الشركات النفطية العاملة في ليبيا وسط إجراءات صحية وقائية ضد فيروس كورونا.

ووفقا لما ورد عن الشركة، الجمعة، فقد تم مد شركتي الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج النفط والغاز بـ15 شاحنة من المنتجات النفطية والكيميائية المساعدة في عمليات الاستكشاف والحفر وتطوير الأعمال.

وكانت شركة الجوف قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن إعادة تشغيل مصنع الصناعات الموازنة بعد سنوات من التوقف وسط ترحيب من المؤسسة الوطنية للنفط التي وصفت الأمر بأنه سيكون عاملا رئيسا بتحسين العمل النفطي في ليبيا مشيدة بدور العاملين الفنيين والإداريين العاملين بالشركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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