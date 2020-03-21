وصول أكثر من 1000 سيارة أوروبية إلى ميناء بنغازي

أكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول سفينة نقل السيارات “بيرسس ليبرتي” يوم الجمعة والتي تتبع الوكيل الملاحي المسار السريع للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة.

وأضاف الشهيبي أن السفينة تحمل على متنها 1162 سيارة قادمة من السوق الأوروبية، وسبق أن استقبل الميناء قبل أيام قليلة السفينة “إيفان” لنقل السيارات التابعة لشركة غرناطة للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها 30 سيارة بالإضافة إلى 58 شاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

يُذكر أن الميناء شهد حركة تجارية نشطة في الأيام الماضية حيث رست على أرصفته سفن تجارية عدة تحمل بضائع وسلعا مختلفة.

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