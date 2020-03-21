بسبب حوادث مميتة للأطفال..مواطن من طبرق يتبرع بجسر للمشاة أمام إحدى المدارس

أخبار ليبيا24- خاص

تبرع المواطن عبدالقادر أمطول من مدينة طبرق لبناء جسر للمشاة أمام مدرسة أفريقيا في المدينة بسبب تسجيل عدد من الحوادث المميتة للطلبة أثناء الخروج أو القدوم إلى المدرسة.

تقدم أمطول بعرض الرسومات الخاصة بالجسر إلى عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية الذي أثنى على هذه البادرة الوطنية من أجل سلامة طلبة المدرسة وإعطاء الموافقة بالتركيب.

وأكد المواطن أن طول الجسر 26 متر وبعرض 190 سم وارتفاع 5.5 متر، وله واقي بارتفاع 160 سم، مشيرًا إلى أن تكلفة بناء الجسر تبلغ 95 ألف دينار بمواصفات عالمية معتمدة.

وتعهد بوالخطابية بتقديم كل التسهيلات من تقديم المشورة وإعطاء إذن البداية في مطلع الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن هذه البادرة هي من عديد البوادر التي يتقدم بها رجال الأعمال بالمدينة فقد سبقتها مبادرة مواطن تبرع ببناء غرفة مجهزة لرجال الأمن.

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