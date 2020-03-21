الحرس البلدي بنغازي يقوم بجولة في سوق الخضروات لمتابعة الأسعار

قام جهاز الحرس البلدي ببنغازي بجولة في عدد من أسواق الخضروات والفواكه اليوم السبت لمراقبة الأسعار، والحد من استغلال التجار لظروف فرض حظر التجول والخوف من فيروس كورونا في رفعها.

وأوضح الجهاز أنه يجب تسعير السلع وبيعها بالقيمة القانونية المرصودة لها، مع محاسبة المخالفين من التجار وتحويلهم إلى النيابة، مشيرا إلى أن سعر كيلو الطماطم رسميا بين 2.5 و3 دينارات في حين يباع لدى بعض المحال بـ 7 دينارات، أما سعر البطاطا فيجب أن يصل إلى 2.5 دينار، والبصل 3 دينارات، حسبما جاء في صفحته عبر موقع فيسبوك.

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وأكد الجهاز في وقت سابق أن وضع التسعيرة من اختصاص وزارة الإقتصاد، لكنه شدد على القيام بدوريات في سوق الخضروات والفواكه من أجل إعداد تقرير وتقديمه إلى مراقبة الاقتصاد في بنغازي لوضع تسعيرة محددة لجميع الأصناف.

وأشار إلى انتظاره صدور قرار من وزارة الاقتصاد لوضع تسعيرة لكي يتسنى مراقبة الالتزام بها والإشراف على تطبيقهما من عدمه.

وتعمل الأسواق لمدة 12 ساعة فقط نهارا كل يوم، إذ يبدأ عند السادسة صباحا وينتهي في السادسة مساء وفق الحظر المفروض من الحكومة الموقتة منذ الأربعاء الماضي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وطالب الجهاز المواطنين بضرورة التأكد من وجود فاتورة بالأسعار مختومة من الحرس البلدي لدى التجار، للمساعدة في مواجهة الأزمة الراهنة.

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