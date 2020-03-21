بالفيديو |للوقوف على تنفيذ قرار حظر التجول.. الحكومة الليبية تجري جولة تفقدية في بنغازي

بنغازي-العنوان

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، أمس الجمعة، جولة تفقدية في مدينة بنغازي للتأكد من إجراءات فرض حظر التجول باحثاً احتياجات التمركزات الأمنية المقامة من قبل الجيش والشرطة المتواجدة في الشوارع العامة.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة، اطمأن الثني خلال جولته التي شملت مداخل ومخارج بنغازي ومختلف شوارعها العامة على آليات التعامل مع المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

واستمع لرجال الجيش والشرطة المكلفين بتنفيذ قرار حظر التجول وأبرز احتياجاتهم اللوجستية التي تمكنهم من أعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه.

كما أجرى رئيس الحكومة زيارة لعدد من الصيدليات العاملة في المدينة مطمئنا على توفر الدواء والمستلزمات الطبية متأكداً من الأسعار وتوفر كافة الاحتياجات.

وأبدى رئيس الحكومة ارتياحه التام لتعاون المواطنين الملتزمين بتنفيذ القرارات الحكومية الرامية لمنع وصول وباء كورونا إلى ليبيا، مؤكدا على تخطي الأزمة في حال استمر الجميع في اتباع القرارات التي اتخذت لأجلهم.

وأعلن الثني وصول عدد كبير من الاحتياجات الدوائية والطبية اللازمة لمواجهة الوباء، مشيداً بكافة الجهود التي اتخذت بالخصوص.