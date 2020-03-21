طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الاثنين.. استمرار التقلبات

توقع خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة جوية استمرار التقلبات الجوية نتيجة لتأتيرالمنخفض الجوي على مناطق غرب ليبيا.

وأفادت النشرة الجوية أنه من المتوقع أن يكون المنخفض مصحوب برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها مابين (40-60)كم/س ، مع سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية علي مناطق الشمال الغربي ويتحول يوم الغد تأتير المنخفض علي مناطق الساحل الشرقي.

ووفقا للنشرة فتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين (18 – 28 ) مْ ، ولا تتجاوز اليوم (17) مْ على مناطق الجبل الاخضر ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب الغربي مابين (24 – 32 ) مْ وتسجل يوم الغد (36)م علي تازربو .

تحذير بحري

وحذر المركز من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية سرعتها ما بين (25-30) عقدة وتصل اليوم 35 عقدة على ساحل طرابلس ومصراتة، مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.5) متر.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم السبت الموافق 2020/03/21 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي