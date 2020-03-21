عقب تخلي المجلس الرئاسي عنهم.. الحكومة الليبية تتكفل بإقامة الليبيين العالقين في تونس ومصر

بنغازي-العنوان

تكفلت الحكومة الليبية، بتوفير الإقامة لكافة المواطنين الليبيين العالقين في مصر إلى حين أنتهاء فترة الحجر الصحي وتأكد خلوهم من فيروس كورونا.

جاء ذلك بناء على التعليمات الفورية الصادرة عن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، أمس الجمعة، المتعلقة بترتيب إقامة المواطنين الليبيين العالقين في تونس ومصر.

وأعلنت الحكومة الليبية ترتيب إقامة 650 مواطنا علقوا في تونس، بعد أن تخلت عنهم السافرات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إثر قرار إغلاق كافة المنافذ لمواجهة وباء كورونا.

كما أعلنت الحكومة الليبية عن توفيرها الإقامة لكافة العالقين في منفذ أمساعد الحدودي مع مصر إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي وتأكد خلوهم من فيروس كورونا.