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بوشناف يمنع استخدام الحافلات وسيارات الأجرة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف يمنع استخدام الحافلات وسيارات الأجرة داخل المدن وخارجها ضمن خطة مكافحة كورونا.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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