بلدية أمساعد تستقبل 50 عائلة قادمة من مصر وتوفر لها إقامة في 3 فنادق

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو المجلس التسييري لبلدية أمساعد إبراهيم شحات لـ”أخبار ليبيا24″ إن البلدية استقبلت أكثر من 50 عائلة ليبية تتكون من حوالي 190 شخص من كل المدن قادمين من مصر.

وأضاف شحات في تصريحه أمس الجمعة أن البلدية قامت بتوفير الإقامة والإعاشة لهذه الأسر بالحجز لها مؤقتاً في ثلاث فنادق في المدينة.

وأشار عضو المجلس البلدي إلى أن الكشوفات المبدئية على هؤلاء المسافرين ضد فيروس كورونا أكدت أنه لاتوجد أي حالات اشتباه وصحتهم جيدة.

وأكد شحات أنه تم الكشف عليهم في مصر وفي منفذ أمساعد، وتم توقيع تعهدات على هؤلاء المسافرين القادمين من مصر وسيتم مغادرتهم أمساعد على أن تبقى هذه العائلات في منازلها كل في مدينته.

وأفاد عضو المجلس البلدي أن هنالك عائلات ليبية عالقة في منفذ السلوم وهذا لايحل إلا عن طريق وزارة الخارجية وهي تسعى لذلك.

وفي جانب آخر، ذكر شحات أن سيارات الشحن وسيارات الإسعاف هي من يسمح لها بدخول مصر عن طريق منفذ أمساعد وشاحنات الخضروات والفواكهة تدخل وليست بها مشاكل.

وأفاد عضو المجلس البلدي أن حظر التجول مطبق في بلدية أمساعد بالصورة الصحيحة وغرفة الطوارئ تعمل طيلة اليوم لمتابعة كل مايتعلق بالمنفذ.

وأكد أن كتيبة 106 ومكافحة الجريمة التابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن امساعد تعمل جميعها بطاقة بشرية تفوق 500 فرد والأمن بالمنفذ يعمل بصورة جيدة.

وأشار شحات إلى أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة متعاونة مع البلدية بشكل كبير من أجل تأمين المنفذ .

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