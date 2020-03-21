أخصائية التغذية والتثقيف الصحي سميرة الشكري تحذر من خلط المحاليل المنتهية الصلاحية مع بعضها

بنغازي 21 مارس 2020 (وال) _ نعيش خلال هذه الأيام مرحلة صعبة يتخوف منها العالم أجمع، والتي تعتبر من أصعب المراحل في تاريخ البشرية، كما أن هذه مرحلة تقضي علينا أن نتعاون جميعا، فكل شخص له دوره الذي يلعبه من أجل مكافحة هذا الوباء.

وفي حوار مع _ وكالة الأنباء الليبية _ أوضحت أخصائية التغذية والتثقيف الصحي الأستاذة سميرة الشكري كيفية الوقاية من إصابة بفيروس كارورنا.

فايروس كورونا

و قالت الشكري: إن فايروس كورونا هو فايروس تاجى والفايروس التاجى فايروس يصيب الجهاز التنفسي، وسمى بالتاجي لأنه تحت الميكرسكوب تبدو فيه نتوءات كبيرة تشبه الهالة المحيطة بالشمس، والتي تشبه كثير التاج، و هذه النتؤات هي بروتينات موجودة بكثرة على سطح الفايروس تحدد نوعيته، وهو فى تحور مستمر.

تجنب الإصابة بهذا الفايروس

وأضافت الشكري لتجنب الإصابة بهذا الفايروس يجب ﻋﺪﻡ ﻣﻼ‌ﻣﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ، ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﻻ‌ ﻳُﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﻌﻘﻤﺎﺕ ﻭإﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﺄﻓﻀﻞ، ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻷ‌ﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺰﺩﺣﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﺍﻷ‌ﻏﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷ‌ﻧﻒ، ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻷ‌ﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ.

طرق دخول الفايروس للجسم

وتابعت الشكري ﻳﺪﺧﻞ الفايروس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮﻑ (T) ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻷ‌ﻧﻒ ﻭﺍﻟﻔﻢ، و ﻋﻨﺪ ﻣﻼ‌ﻣﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﺍلعين.

طرق العدوى بالفايروس

وذكرت ﻳﻨﺘﻘﻞ الفايروس ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺫﺍﺫ بعد ( ﺍﻟﻌﻄﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ) ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼ‌ﻣﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ.

أعراض المرض بالفايروس

وأكدت الشكري إن الكثير من العلماء يقولون إن فايروس كورونا يبقى داخل الجسم لخمسة أيام، قبل أن تظهر أعراض المرض، وهو ما يسبب العدوى لكل من حول المصاب ، فهذا هو سبب إنتشاره السريع وتبدأ الأعراض بحمى وحرارة شديدة، ثم سعال جاف شديد وبعد أسبوع إلى عشرة أيام يبدأ المريض بالشعور بضيق في التنفس.

نصائح لتجنب نقل الفايروس عن طريق الثياب والمشتريات

وأضافت أخصائية التغذية لتجنب نقل الفايروس عن طريق الثياب والمشتريات يجب إتباع الآتي:

أولا: خلع الحذاء خارج المنزل ثم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية فور الدخول إلى المنزل.

ثانيا/ تعقيم مقبض الباب بالكحول.

ثالثا/ تغيير ملابس العمل فورآ وعدم المكوث بها بالمنزل.

رابعا/ نشر ملابس العمل في الشمس للتهوئة.

خامسا/ غسل اليدين مرة اخرى بنفس الكيفية السابقة وترطيبها بمرطب فعال.

سادسا/ غسل المعلبات والأدوات الصلبة من الخارج بالماء والصابون مدة 20 ثانية أو رشها بالكحول.

سابعا/ التخلص من الأكياس البلاستيكية في القمامة

ثامنا/ غسل الفواكه والخضروات جيدآ ويفضل نقع الخضروات التي تؤكل طازجة في الخل لدمة 20 دقيقة قبل تناولها.

تاسعا/ يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لاتقل عن 20 ثانية وترطيبها بمرطب فعال.

طرق تقوية جهاز المناعة

وأشارت الشكري إلى أنه لتقوية جهاز المناعة لدى الإنسان لابد أن يتبع الآتي:

1- النوم الجيد : فالنوم المتواصل كل ليلة من 6 لـ 8 ساعات يومياً يساعد جهازك المناعي على إعادة شحن طاقته.

2- النظام الغذائي السليم : النظام الغذائي بشكل عام من أهم محفزات جهاز المناعة فاحرص على تناول أطعمة مفيدة واتباع نظام غذائي صحي.

3- الخضراوات والفاكهة : فهما حصن الجهاز المناعي الأول، لأنهم يحتون على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللازمة لتقوية جهازك المناعي مثل (العنب بمختلف أنواعه – التوت بأنواعه – البرتقال واليوسفي والجريب فروت والمانجو – الكيوي – التفاح – الفراولة – الأناناس – الخوخ – المشمش – الطماطم – البروكلي – البطاطا الحلوة – السبانخ – الجزر – القرع – الثوم).

4- الحلويات والسكريات : تجنبوا السكريات الكثيرة لأنها تضر بجهازك المناعي وتضعفة، فتناول أو شرب الكثير من السكريات يعطل عمل خلايا جهاز المناعة، فحاول أن تحافظ على توازن السكريات والأفضل الحصول عليها من المصادر الطبيعية كالفاكهة.

5- الأوميجا3 : احرص على توافر الأوميجا3 في نظامك الغذائي فهي من أقوى محفزات جهاز المناعة لأنها تقوي خلايا الماكروفاج المسؤولة عن القضاء على البكتريا، وتتوافر بكثرة في ( الأسماك مثل السلمون والسردين والتونة – المكسرات -زيت الزيتون – بذور الكتان).

6- ممارسة الرياضة: حاولوا ممارسة أي نوع من الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً على الأقل، حتى وإن كانت رياضة المشي.

7- المضادات الحيوية : حاولوا تقليل إستخدام المضادات الحيوية إلا في الضرورة القصوى، وبإستشارة الطبيب.

8- الإجهاد والضغط والتوتر: يؤثرون بشكل مباشر على جهازك المناعي، فالإجهاد المستمر يسبب تدفق هرمونات الإجهاد والتوتر التي تسبب ضعف المناعة، وقد تمنع الجهاز المناعي من القيام بوظائفه.

9- المكملات الغذائية : من الممكن إستخدام بعض المكملات الغذائية لتقوية جهاز المناعة مثل (فيتامين سي – الزنك – فيتامين هـ).

المعقمات التي تستخدم في تعقيم المنازل

وفي ختام الحوار، نصحت أخصائية التغذية والتثقيف الصحي، ربات البيوت التأكد من أن المنتج المستخدم في التعقيم صلاحيته ممتدة وغير منتهية، وأن لا يهملوا تخفيف المبيض بالشكل المناسب.

وأكملت لصنع معقم في منزلك ضعي 5 ملاعق كبيرة من مبيض المنزل (الكلور) ما يعادل ثلث كوب يضاف إلى جالون من الماء أو 4 ملاعق صغيرة من المبيض يضاف إلى كل لتر ماء، و التأكد من إبتاع التعليمات المرفقة على العبوة، خاصة فيما يخص التطبيق ومراعاة التهوية، ولا تقومي بخلط مبيض المنزل (الكلور) مع الأمونيا أو أي منظفات أخرى. (وال _ بنغازي)

حوار: ريم العبدلي

تحرير: هند عيسى

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