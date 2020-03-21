إيطاليا: نأمل أن تؤدي الهدنة للوصول لمسودة اتفاق على وقف القتال

أعربت السفارة الإيطالية في طرابلس عن أملها في أن تيسر الهدنة الإنسانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف على مسودة اتفاق لوقف إطلاق نار نهائي في سياق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأضافت السفارة الإيطالية في تغريدة لها بموقع “تويتر”، أن “سفارة إيطاليا في طرابلس ترحب بإبداء حكومة الوفاق الوطني ..استعدادها الالتزام بهدنة إنسانية لمواجهة التهديد الذي يمثله انتشار فيروس كورونا” معربة عن إدانتها “بشدة الضربات ..التي أصابت في الأيام القليلة الماضية مناطق سكنية في طرابلس مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا بين صفوف المدنيين وآخرها التي أصابت مركز العاصمة التاريخي”.

وجددت السفارة الطلب من قوات الجيش قبول الدعوة لوقف الأعمال العدائية معربة عن أملها أن تيسر الهدنة الإنسانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف على مسودة اتفاق لوقف إطلاق نار نهائي في سياق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.