السراج: نتطلع لمساهمة المحامين في إرساء دولة القانون

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن النجاح في انتخاب النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في ظل هذه الظروف العصيبة والمخاطر التي تواجهها البلاد يدل على عزيمة وصدق وشجاعة المحاميين.

وأعرب السراج، في بيان له بمناسبة انتخابات النقابة العامة للمحامين، عن تطلعه لمساهمة المحامين الإيجابية والفاعلة في إرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والمؤسسات مشددا على أن المجلس الرئاسي سيكون دعما لاستقلالية النقابات.

وتقدم المجلس بالتهاني للنقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين لنجاحهم في إجراء انتخابات نزيهة شفافة في جميع أنحاء ليبيا متمثلة في الدوائر الانتخابية (طبرق، بنغازي، سبها، مصراتة، الخمس، طرابلس، الزاوية، غريان).