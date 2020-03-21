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“بلدي بني وليد” يعلن حظر تجول جزئي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلدي بني وليد يخاطب الجهات الأمنية بفرض حظر تجول داخل البلدية من الـ6 مساءاً حتى الـ6 صباحاً

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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