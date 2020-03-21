أمن البيضاء تشدد على استقبال شكاوى المواطنين ضد “تجار الأزمات”

أخبار ليبيا24

شدد مدير أمن مديرية الجبل الأخضر عميد خالد البسطة على المراكز والأقسام التابعة للمديرية باستقبال شكاوى المواطنين ضد التجار الذين وصفهم بـ”تجار الأزمات”.

وأكد البسطة في برقيته الموجهة إلى جميع المراكز والأقسام التابعة لمديرية أمن الجبل الأخضر أن هذا الإجراء واستقبال الشكاوى يأتي تمهيدا لإحالة هؤلاء التجار المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد إلى النيابة العامة.

وطالب مدير الأمن المواطنين الذين تعرضوا لزياده في الأسعار من قبل التجار بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة وتقديم شكوى ضد من يقوم بهذه الأعمال.

يشار إلى أن بعض أصحاب المحلات والأسواق تعمدوا رفع أسعار المواد الأساسية المختلفة من مواد غذائية ومواد تنظيف وتعقيم بشكل كبير استغلالًا للظروف وللأزمة التي تمر بها البلاد الأمر الذي أدى إلى استياء عدد كبير من المواطنين من رفع الأسعار غير المبرر.

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