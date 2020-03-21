«البريقة» تؤكد استمرار توريد الوقود لجميع المحطات بطرابلس وضواحيها عبر مستودع مصراتة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عملية توريد الوقود عبر مستودع مصراتة النفطي، لتزويد كافة المحطات بمدينة طرابلس وضواحيها.

وقالت الشركة في بيان أن الناقلة «أنوار أفريقيا» الموجودة على منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري منذ يومين بسبب سوء الأحوال الجوية سيتم إدخالها على الرصيف في الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم السبت، وهي محملة بحوالي 32 مليون لتر من وقود السيارات.

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كما أكدت أنها ستباشر في تفريغها وتوزيعها على محطات شركات التوزيع والمحطات بمجرد إرساءها، ونوهت الشركة بأن «الوقود متوفر ولا داعي للإنجرار وراء الشائعات التي ترهق المواطن بإصطفافه لساعات طويلة على المحطات وخلق المختناقات المرورية و الإزدحام غير المبرر، خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية ضد فيروس «كورونا».

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