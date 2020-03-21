 للوقوف على إجراءات مواجهة فيروس كورونا.. “عقوب” يجري جولة تفقدية في مستشفى الهواري ببنغازي

بنغازي-العنوان

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية للوقوف على إجراءات مواجهة فيروس كورونا وسير العمل في مستشفى الهواري العام ببنغازي.

وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، أطلع عقوب خلال الجولة على احتياجات المستشفى لمواجهة خطر تسلل فيروس “كورونا” المستجد، من تجهيز غرف للحجر الصحي والمعدات والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تجهيز غرف للعزل لاستخدامها في حالات الاشتباه بإصابات.

وأكد عقوب علي أهمية تضافر جهود الجميع في تعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار عقوب إلى أن البلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد اتخذت عدة إجراءات وقائية احترازية لمواجهة فيروس “كورونا” طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

واثنى عقوب على دور للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير، خليفة حفتر، ومجهوداتها المضنية لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التي تهدد الوطن باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية والاحترازية السريعة لمجابهة كافة التهديدات.

وأكد عقوب بأن الشعب الليبي يُقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة والأجهزة الامنية في الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب وسلامة أراضيه.

وأشاد عقوب بالروح المعنوية العالية التي لمسها من كافة العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية فضلاً عن الأسلوب الاحترافي الذي استخدمته الأطقم المتخصصة في أعمال التطهير.

وأضاف “إننا في ليبيا لن نكون أقل من غيرنا استعداداً وتجهيزا لمواجهة هذه الأوبئة”، مشيدا بدور الجهات ذات العلاقة في رفع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا وجهود إدارة مستشفى زايد في تجهيز مركز العزل.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير، خليفة حفتر، قد أصدر تعليماته بتجهيز مستشفى طوارئ في منطقة الهواري على نفقة القوات المسلحة لمواجهة وباء كورونا.

يشار إلى زيارة مستشفى الهواري تأتي في إطار الاطلاع على تجهيز المستشفى وملحقاته، كمركز العزل وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.