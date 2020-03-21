قرار جديد للداخلية لمكافحة انتشار “كورونا”

أخبار ليبيا24

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف اليوم السبت قرارًا جديدًا بمنع استخدان وسائل النقل الجماعي “الحافلات” وسيارات الأجرة داخل المدن وخارجها.

وشدد بوشناف في قراره رقم “338” لسنة 2020 على أن تقفل المحلات التجارية باستثناء محال بيع المواد الغذائية وللحوم والمخابز ومواد التنظيف.

وأكد وزير الداخلية في القرار أيضًا على أن يستمر الإذن الممنوح للصيدليات بالعمل طوال اليوم.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أصدر جملة المن القرارت ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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