الوفاق: مستمرون في حصر الليبيين العالقين في الخارج

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، أن حصر المواطنين الليبيين العالقين في الخارج مستمر.

وأوضح القبلاوي في تصريحه لموقع “أصوات مغاربية”، أن القنصلية الليبية في إسطنبول بتركيا حصرت قرابة 2000 مواطن، وأنها قامت بإسكان 1700 مواطن في فنادق مختلفة، إضافة إلى تقديمها الخدمات للعالقين من بينها تقديم إرشادات صحية وتوعوية وكمامات ومعقمات.

وفي تونس أشار الناطق باسم خارجية الوفاق، إلى أن السفارة الليبية هناك قد حصرت قرابة 300 مواطن، وقامت بإسكان 250 مواطنا، أما في مصر فقد أكد القبلاوي أن المواطنين عادوا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم برا.

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