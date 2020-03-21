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الوفاق: مستمرون في حصر الليبيين العالقين في الخارج

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، أن حصر المواطنين الليبيين العالقين في الخارج مستمر.

وأوضح القبلاوي في تصريحه لموقع “أصوات مغاربية”، أن القنصلية الليبية في إسطنبول بتركيا حصرت قرابة 2000 مواطن، وأنها قامت بإسكان 1700 مواطن في فنادق مختلفة، إضافة إلى تقديمها الخدمات للعالقين من بينها تقديم إرشادات صحية وتوعوية وكمامات ومعقمات.

وفي تونس أشار الناطق باسم خارجية الوفاق، إلى أن السفارة الليبية هناك قد حصرت قرابة 300 مواطن، وقامت بإسكان 250 مواطنا، أما في مصر فقد أكد القبلاوي أن المواطنين عادوا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم برا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يا حيوان يا حقير يا تافه. اي حصر ؟ الناس عالقه و ممعهاس فلوس و انت يا كلب قاعد تحصر فيهم. ؟ الله يعطيكم حصره حقيقيه يا انذال. البركه في الحكومه المؤقته التي سارعت بمد يد العون لهم و انتوا يا خنازير. الي جهنم يا خونه يا جبناء

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