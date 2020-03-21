المرصد السوري: إرتفاع عدد قتلى المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا لـ 143

ليبيا – أكد المرصد السوري على تواصل ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف “المرتزقة” على خلفية مقتل وجرح دفعات جديدة منهم في معارك ليبيا،

المرصد السوري كشف وفقاً للموقع الرسمي التابع لها أنه تم وصول نحو 14 جثة جديدة للمقاتلين إلى مناطق نفوذ الأتراك في ريف حلب الشمالي وينحدر القتلى الجدد من تدمر وسلقين والبوكمال والباب وبذلك بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 143 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

وأشار إلى أنه وفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكان المرصد السوري نشر أمس الاول أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل.

ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية