أخبار ليبيا24 تفقد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب صباح اليوم السبت، إجراءات مواجهة فيروس كورونا وسير العمل في تجهيزات مستشفى الهواري العام. واطلع عقوب خلال الزيارة على احتياجات المستشفى لمواجهة خطر تسلل فيروس «كورونا» الجديد، من تجهيز غرف للحجر الصحي واحتياجاته من المعدات والتجهيزات الطبية، إضافة إلى تجهيز غرف للعزل لاستخدامها في حالات الاشتباه […]

