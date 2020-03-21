مديرية أمن بنغازي تبدأ في تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشأن إقفال كافة المحلات التجارية

ليبيا – اصدر مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز تعليماته لمراكز الشرطة والأقسام الضبطية والأجهزة الأمنية بالمدينة بإغلاق كافة المحلات التجارية باستثناء محال بيع المواد الغذائية واللحوم والمخابز ومواد التنظيف، كما يستمر الإذن الممنوح للصيدليات بالعمل طوال اليوم.

عبدالعزيز أوضح بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي بأنه يسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء وليس في ساعات حظر التجول.

وأكد مدير أمن بنغازي على أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي إستناداً على قرار وزير الداخلية بفرض حظر التجول ، بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

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