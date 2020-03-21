البرلمان يدعو لعدم استقبال الأجانب مطلقا

دعا مجلس النواب جميع المؤسسات للتطبيق الحرفي والصارم لتوصيات منظمة الصحة العالمية والتي تشمل إغلاق كامل المعابر والحدود الليبية وعدم استقبال الأجانب مطلقا والمواطنين الليبيين يتم استقبالهم بعد توفر إمكانيات الحجر الصحي لمدة إسبوعين ودعوة الضمان الاجتماعي والجهات الأخرى لتوفير إقامة للغرض للمدد المحددة لمعالجة وضع العالقين.

وحث البرلمان في بيان له على حصر كل الذين دخلوا إلى ليبي سواء أجانب أو مواطنين من تاريخ 1 مارس وإجراء الفحص الطبي اللازمة خلال مدة محددة ومن يتخلف منهم يتعرض للمسائلة القانونية بتهم تصل للاستهتار بالأمن القومي.

وطالب البرلمان بفرض إجراءات حظر تجول متزايد مع اجراءات عملية تخص حصول المواطن على حاجاته الضرورية واقتصار الخروج للضرورات القصوى مع وضع خطة وطنية شاملة بمشاركة مجلس التخطيط الوطني والمركز الوطني لمحاربة الأزمة وتسخير كافة الإمكانيات لذلك وتوحيد الجهود وتنسيقها مع إعطاء أولوية لشراء الأجهزة اللازمة للكشف عن الحالات وتقديم الرعاية اللأساسية وتوفيرها لكل المناطق الليبية وفق خطة عامة لشرق وغرب وجنوب البلاد وحث كافة المواطنين على احترام التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية والالتزام الكامل بها.