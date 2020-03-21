بعد تأخر باشاغا في فرضه.. عمداء بلديات طرابلس يجددون المطالبة بفرض حظر للتجول ابتداءً من يوم غد الأحد

ليبيا – جدد كل من عمداء بلديات طرابلس المركز، وحي الأندلس، وسوق الجمعة، وأبو سليم، وعين زارة في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت بعد خطابهم لمديرية أمن طرابلس الخميس الماضي بفرض حظر للتجول في نطاق بلدياتهم.

عمداء بلديات طرابلس أرجعوا طلبهم هذا في كتاب تلقت المرصد نسخة إلى أن الوقت يداهمهم ولم يتم إتخاذ هذا القرار من أي جهة، مطالبين بفرض حظر التجول من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة صباحاً ابتداءً من يوم غد الاحد.

وأكد عمداء البلديات في وقت سابق على عدم إلتزام المواطن بالاجاراءات المتخذة لمنع إنتشار فيروس كورونا وأن هذه الخطوة تأتي لسلامتهم.

ويأتي طلب هذه البلديات بعد إعلان بلدية تاجوراء حظرا للتجول داخل نطاق البلدية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداءً من يوم الخميس 19 مارس 2020، مرجعة هذه الخطوة إلى حفظ أمن وصحة المواطن.

يشار إلى أن داخلية الوفاق برئاسة فتحي باشاآغا قد نفت الأربعاء الماضي بأنها ستفرض حظرا للتجول مطالبةً المواطنين بالالتزام بتعليمات المركز الوطني لمكافحة الامراض فقط.

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